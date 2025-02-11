Китай может воспользоваться ликвидацией USAID

После закрытия президентом Трампом Агентства США по международному развитию (USAID) во многих СМИ стали появляться предположения, что этим шагом может воспользоваться Китай. Так, например, издание Politico сообщает, что правительство КНР уже предложило Непалу свои программы по развитию местной инфраструктуры и хозяйства вместо таких же программ, которые ранее выполняло USAID.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ro Yassin Abdumonab / Reuters Фото: Ro Yassin Abdumonab / Reuters

Также сообщается, что китайские власти активно пытаются заменить ликвидированные программы USAID в Колумбии, которая получала от этого агентства около $385 млн в год на различные программы развития.

Издание The Hill также считает, что закрытием USAID может воспользоваться Китай для усиления своего влияния в мире. Издание не отрицает, что в ряде случаев средства USAID могли использоваться неэффективно и даже бездарно, но в целом деятельность этого агентства способствовала укреплению позиций США в развивающихся странах.

Евгений Хвостик