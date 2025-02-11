Жителям Воронежской области начислили 17,8% годовых по программе долгосрочных сбережений в СберНПФ

По статистике Сбера, в 2024 году жители Воронежской области заключили 37 тыс. договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ. Они направили 939 млн руб. в эту программу и перевели в неё почти 1 млрд руб. средств накопительной пенсии (каждый шестой участник программы).

Примечательно, что копить «вдолгую» в регионе чаще начинают женщины (71%).

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслана Вестеровского, первый год работы ПДС показал, что сберегателям Воронежской области интересен новый инструмент. «Многие перевели в программу средства накопительной пенсии: в прошлом году мы помогли с этим 6 тыс. наших клиентов из Воронежской области. Теперь эти деньги стали частью долгосрочных сбережений и помогут строить надёжное финансовое будущее. Дополнительной выгодой стал инвестиционный доход. Жители Воронежской области заработали 17,8% годовых, которые уже поступили на ПДС-счета», отметил он.

Воронежская область оказалась на 15-ой строчке рейтинга регионов по числу открытых программ долгосрочных сбережений в НПФ банка. Управляющий Воронежским отделением Сбера Константин Разводов пояснил, что этот инструмент «выгоден не только софинансированием от государства и налоговыми льготами, но и возможностью «разморозить» средства накопительной пенсии. В регионе каждый шестой участник программы воспользовался такой опцией. Дополнительно для сберегателей из Воронежской области при пополнении ПДС доступен вклад «Забота о будущем» со ставкой до 29% годовых. Такое сочетание инструментов позволит с выгодой копить не только на «длинные» цели, но и на «короткие» например, поездку на море этим летом».