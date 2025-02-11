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Коммерсантъ FM
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Экс-стратег Трампа Стивен Бэннон пошел на сделку со следствием

Бывший помощник президента США Стивен Бэннон признал себя виновным по делу о мошенничестве и присвоении пожертвований доноров, сообщает агентство Associated Press (AP). Взамен он будет освобожден от отбывания наказания. Республиканца обвиняли в использовании собранных на строительство стены вдоль границы между США и Мексикой средств в целях личного обогащения.

Как пишет AP, Стивен Бэннон признал себя виновным в деле о выманивании средств обманным путем. Согласно условиям сделки, взамен он получил трехлетнее условно-досрочное освобождение, которое будет действовать при условии, что Стивен Бэннон «не будет влезать в неприятности» во избежание дополнительного наказания.

Экс-советник Дональда Трампа Стивен Бэннон был арестован в 2020 году на основании обвинений в мошенничестве и присвоении донорских пожертвований в рамках кампании по сбору средств на строительство стены вдоль границы США с Мексикой. Ему и еще двоим предполагаемым соучастникам инкриминировалось «выманивание (средств.— "Ъ") обманным путем у тысяч доноров в рамках онлайн-кампании под названием We Build the Wall», которая была запущена после того, как Стивен Бэннон ушел с поста советника республиканского лидера.

Всего в ходе кампании We Build the Wall было собрано более $25 млн пожертвований. Следствие утверждало, что обвиняемые обещали направить деньги на строительство стены, однако в действительности присвоили значительную часть собранных средств «в целях личного обогащения».

Анастасия Домбицкая

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