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К 2030 году Кубань увеличит объем производства молока до 3 млн тонн

В течение пяти лет Краснодарский край нарастит объем производства молока до 3 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2024 году в Краснодарском крае произвели 1,7 млн тонн молока. Как рассказал губернатор Вениамин Кондратьев во время совещания на базе учебно-опытного хозяйства «Краснодарское», специалистам удалось добиться рекордной продуктивности — 10,4 тонны молока на одну корову. Это на 22% больше, чем в среднем по стране.

По словам вице-губернатора Андрея Коробки, Краснодарский край достиг уровня, предусмотренного Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, в части обеспечения молоком каждого жителя региона в год. Особенно выделяются шесть районов, которые являются лидерами в производстве молока: Каневской, Калининский, Щербиновский, Новокубанский, Павловский и Ейский. Благодаря проекту, реализуемому Кубанским государственным аграрным университетом совместно с компанией «Иннопрактика» и Курчатовским институтом, отрасль не только получит качественное поголовье крупного рогатого скота с сильной генетикой, но и новые технологии кормления, а также квалифицированные кадры.

Владимир Авдеенко, заместитель исполнительного директора — директор по агробиотехнологиям компании «Иннопрактика», сообщил, что в 2025 году проект будет внедрен в промышленное производство. В рамках его реализации планируется создать региональную базу данных сельскохозяйственных животных, обладающих ценной генетикой.

Алина Зорина

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