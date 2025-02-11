В Черноземье за неделю выявили более 400 случаев коронавируса

За неделю с 3 по 9 февраля в Черноземье установили 410 случаев коронавируса, что на 1,9% меньше, чем неделей ранее (418). Это следует из данных федерального оперштаба. С начала пандемии в макрорегионе подтвердилось 1 409 402 случая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выздоровели за неделю 404 пациента, неделей ранее — 386, с начала пандемии — 1 385 377. Летальных исходов не было (всего — 22 259).

В Белгородской области обнаружили 70 зараженных, неделей ранее — 67 (всего — 191 245). Вылечились 63 пациента, неделей ранее — 53 (всего — 189 080). Летальных исходов не было (всего — 2 386).

В Воронежской области инфекцию выявили у 157 человек, неделей ранее — у 165 (всего — у 552 934). Выздоровели 155 пациентов, неделей ранее — 159 (всего — 543 706). Летальных исходов не установлено (всего — 8 705).

В Курской области диагностировали 30 случаев коронавируса, неделей ранее — 34 (всего — 161 183). Вылечились 13 пациентов, неделей ранее — 35 (всего — 158 593). Летальных исходов не зарегистрировано (всего — 2 545).

В Липецкой области количество заболевших выросло на 38, неделей ранее — на 34 (всего — 194 283). Выздоровели 43 пациента, неделей ранее — 38 (всего — 189 261). Летальных исходов не обнаружено (всего — 4 093).

В Орловской области были инфицированы 88 человек, неделей ранее — 85 (всего — 156 643). Вылечились 83 пациента, неделей ранее — 71 (всего — 154 169). Летальных исходов не зафиксировано (всего — 1 986).

В Тамбовской области подтвердилось 27 случаев ковида, неделей ранее — 33 (всего — 153 114). Выздоровели 47 пациентов, неделей ранее — 30 (всего — 150 568). Летальных исходов не было (всего — 2 544).

В России за неделю заболели 7 317 человек (всего — 25 197 979), вылечились 8 366 (24 344 395), умерли — 17 (404 418).

Алина Морозова