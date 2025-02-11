Воронежские власти ищут подрядчиков для строительства двух МКД под Павловском

Администрация Павловского района Воронежской области выбирает подрядчиков для строительства двух одинаковых многоквартирных домов в селе Елизаветовка за 287 млн руб. и 292 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Источник финансирования — средства районного бюджета.

С даты заключения контрактов до 1 декабря 2026 года подрядчикам предстоит построить двухподъездные пятиэтажные каркасные дома с техническими подвалами и чердаками, а также лифтами.

Застройщиков выберут в ходе открытых конкурсов, заявки на участие в которых можно подавать до 27 февраля. Итоги в обоих случаях планируется подвести 4 марта.

Согласно порталу госзакупок, администрация Павловского района уже разыграла четыре контракта на строительство аналогичных домов в Елизаветовке за счет федерального, областного и районного бюджетов, а также внебюджетных источников (второй дом). В первом аукционе победило местное ООО «Соцстрой», которым владеет местное ООО «Таловская инженерная система» Владимира Голова и Василия Ященко. Компания не стала снижать начальную цену контракта в 174,4 млн руб. С учетом дополнительного соглашения его стоимость выросла до 234,9 млн руб. Работы нужно было выполнить до 21 января 2023 года, но в марте 2023-го контракт был расторгнут по соглашению сторон. К тому моменту обязательства были исполнены на 229,9 млн руб. (97,9% от общей суммы).

Во втором аукционе победило местное ООО «Дон-Строй» Владимира Калинина. Компания не стала снижать начальную цену контракта в 241,1 млн руб. Изначально работы нужно было выполнить к декабрю 2023 года, однако впоследствии сроки были сдвинуты на 29 февраля 2024 года. Стоимость работ при этом выросла до 255,3 млн руб. Контракт на стадии исполнения.

Подрядчика для строительства третьего дома выбрали по итогам открытого конкурса 8 апреля 2024 года. Им вновь стало ООО «Дон-Строй», которое на этот раз снизило начальную цену со 122,2 млн руб. до 122 млн руб. При этом цена контракта в реестре контрактов — 118,9 млн руб. Работы должны быть выполнены в декабре 2025 года. На сегодня полностью и в срок — до конца 2024 года — завершен первый этап стоимостью 74 млн руб.

Контракт на строительство четвертого дома по итогам прошедшего 26 января этого года аукциона стало местное ООО «Воронеж град» Сергея Репрынцева и Ольги Локтионовой. Компания обошла одного участника аукциона, снизив начальную цену контракта на 1%: с 296,6 до 292,2 млн руб.

Юрий Голубь