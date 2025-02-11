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В Чувашии жительница Вурнарского округа обвиняется в попытке убийства мужа

Следственные органы СУ СКР по Чувашии предъявили 37-летней женщине обвинение в покушении на убийство мужа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Чувашии.

По версии следствия, ночью 17 ноября 2024 года в одной из деревень Вурнарского округа женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, действуя из личной неприязни, попыталась убить супруга. Взяв нож, она нанесла спящему мужчине два удара в шею. Мужчина выжил благодаря тому, что активно сопротивлялся при нападении, а также своевременной медицинской помощи.

Следствие собрало доказательства, включая показания потерпевшего, свидетелей и результаты экспертиз (генетической, медицинской и других), подтверждающие вину обвиняемой.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) направлено в суд для рассмотрения.

Артём Дергунов

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