Сообщения о минировании школ в Крымском районе оказались ложными
Сообщения о минировании дошкольных учреждений и школ в Крымском районе оказались ложными. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Сергей Лесь.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Сейчас оперативные службы проводят проверку из-за ложных сообщений о минировании учреждений. Ранее Сергей Лесь сообщал, что дети находятся под присмотром педагогов. Правоохранители отслеживают звонки, чтобы установить злоумышленников.
«Завершена проверка всех учреждений», — подчеркнул глава района.