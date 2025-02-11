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Сообщения о минировании школ в Крымском районе оказались ложными

Сообщения о минировании дошкольных учреждений и школ в Крымском районе оказались ложными. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Сергей Лесь.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сейчас оперативные службы проводят проверку из-за ложных сообщений о минировании учреждений. Ранее Сергей Лесь сообщал, что дети находятся под присмотром педагогов. Правоохранители отслеживают звонки, чтобы установить злоумышленников.

«Завершена проверка всех учреждений», — подчеркнул глава района.

Алина Зорина

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