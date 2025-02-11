На 11% упала средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в Удмуртии

На 5,2% увеличилась средняя цена квадратного метра в новостройке в Удмуртии за 4 квартал 2024 года. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, сейчас средняя цена составляет 110,7 тыс. руб. за кв. м – это восьмое место в Приволжском федеральном округе по убыванию цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На вторичном рынке, напротив, средняя цена квадратного метра в республике снизилась на 10,8% по сравнению с 3 кварталом 2024 года и составила 83 тыс. руб., что соответствует 9 месту в округе.

Лидером ПФО по стоимости недвижимости остается Татарстан с показателями 175,9 тыс. руб. за квадратный метр нового жилья и 150,3 тыс. руб. за вторичное жилье. Самые низкие цены зафиксированы в Оренбургской области — 79,5 тыс. руб. за первичное и 75,4 тыс. руб. за вторичное жилье.