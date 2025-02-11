США и Британия не подписали декларацию об искусственном интеллекте

Соединенные Штаты Америки и Великобритания не вошли в число стран, подписавших декларацию об искусственном интеллекте, принятую сегодня по результатам парижского саммита. Об этом сообщило Reuters. Декларацию подписало 61 государство, включая Китай, Францию и Индию.

Государства, подписавшие документ, выступают за «открытый, инклюзивный и соответствующий этическим требованиям искусственный интеллект», а также за «всемирный диалог» в целях сделать технологию более доступной для всего населения планеты.

Великобритания не объяснила причину своего отказа. Вице-президент США Джеймс Вэнс заявил, что США не могут принять декларацию, так как она предполагает слишком сильное давление на сферу ИИ. По его словам, это может «погубить бурно развивающуюся отрасль». Он также предостерег от партнерства с «авторитарными режимами» в сфере искусственного интеллекта, передает AFP.

В Елисеевском дворце ожидают, что США и Британия могут подписать декларацию позже.

Международный саммит по искусственному интеллекту AI Action проходит в Париже. Его возглавляют президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди.