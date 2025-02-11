Водоканал Сочи ограничил водоснабжение должникам в Адлере и Сириусе

Сотрудники МУП Сочи «Водоканал» запустили рейд по взысканию долгов среди абонентов, ограничивая водоснабжение неплательщикам в Адлере и Сириусе. Эти действия предпринимают в случаях, когда задолженность превышает два расчетных периода, сообщает пресс-служба курортного ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе первых рейдов специалисты предприятия выявили должников, не реагирующих на предписания об оплате. Одним из таких случаев стало ограничение водоснабжения ООО «СДС», чья задолженность на 11 февраля 2025 года составила более 1,4 млн руб. Из-за игнорирования со стороны компании специалисты службы контроля перекрыли запорную арматуру под номерную пломбу на 18 точках водоразбора.

«Среди злостных неплательщиков как физические, так и юридические лица. Такой "статус" они приобретают в случае двухмесячного игнорирования оплаты своих счетов»,— отметил первый заместитель директора МУП Сочи «Водоканал» Александр Вершинский.

Господин Вершинский отметил, что накопленные долги создают значительную финансовую нагрузку на предприятие, и призвал граждан не доводить ситуацию до суда, предлагая варианты рассрочки платежей и возможность заключения мирового соглашения во время судебных разбирательств.

Мария Удовик