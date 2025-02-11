Алиев утвердил соглашение с Россией о грузоперевозках

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил межправительственное соглашение с Россией о сотрудничестве в развитии транзитных грузоперевозок по коридору «Север—Юг». Документ был подписан в Москве 21 декабря 2024 года.

Указ об утверждении соглашения опубликован на сайте президента Азербайджана. В документе сказано, что реализация положений соглашения поручена министру цифрового развития и транспорта страны. МИД Азербайджана должен уведомить Москву о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления проекта в силу. Российская сторона соглашение пока не утвердила.

Соглашение о строительстве транспортного коридора «Север—Юг» подписано в 2000 году между Россией, Ираном и Индией. Позже к нему присоединились Азербайджан, Армения, Казахстан, Белоруссия, Оман, Турция, Сирия, Таджикистан и Киргизия. Транспортный коридор пролегает от Санкт-Петербурга до индийского города Мумбай.

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