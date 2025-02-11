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В Ярославле участники Великой Отечественной войны станут почетными гражданами

В Ярославле всем ветеранам Великой Отечественной войны присвоят звание «Почетный гражданин города Ярославля». Соответствующий проект решения мэрия внесла в муниципалитет.

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как указывается в пояснительной записке, решение связано с поручением президента в рамках празднования 80-й годовщины Победы. Ранее Владимир Путин поддержал инициативу Минобороны о наделении всех фронтовиков званием «Почетный гражданин» региона, города или муниципалитета.

«Знаю, что многие уже имеют этот статус, но повторю: его достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках»,— отметил президент.

В Ярославле в настоящее время проживают 38 участников и инвалидов ВОВ. Проектом решения предлагается упростить процедуру присвоения звания, а именно не применять требования положения о звании «Почетный гражданин города Ярославля» при награждении участников ВОВ в 2025 году.

Знак и удостоверение планируется вручить на мероприятиях к 80-летию Победы. На выплату денежного поощрения и закупку наградной продукции потребуется 7,7 млн руб.

Алла Чижова

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