В Новороссийске снизилось число заболевших коронавирусом

Коронавирусная инфекция за неделю выявлена у 8 жителей Новороссийска. Об этом сообщил краевой оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Это на три человека меньше, чем неделю назад, когда было выявлено 11 случаев заболеваемости. В Сочи за неделю количество заболевших коронавирусной инфекцией снизилось с 14 до 9 человек.

Больше всего инфицированных в Краснодаре – порядка 60. Всего в Краснодарском крае за неделю выявили почти 140 случаев коронавируса. В числе заболевших 23 ребенка.

Алена Воробьева