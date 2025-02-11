СКР: ВСУ пытали российских военных «ради удовольствия»

Следственный комитет России (СКР) отметил факты насилия Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими военнопленными. Вернувшиеся домой бойцы утверждают, что украинские военные делали это ради удовольствия. Об этом сообщил Telegram-канал профильного ведомства.

Один из бывших военнопленных рассказал следователям, что во время нахождения в харьковском СИЗО его пытали, хотя он уже был ранен. Его заставляли подписывать документы, дискредитирующие ВС России. Другого бойца держали в яме, а затем пытали для получения сведений о российской армии. СКР уточняет, что в отношении всех причастных к пыткам возбудят дела о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов (ч. 1 ст. 356 УК РФ).

В октябре 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о пытках российских военнослужащих в украинском плену. В документе уточняется, что российские военнопленные подвергались жестокому обращению со стороны ВСУ «на начальном этапе плена». С 2023 года был проведен опрос среди 205 российских военнопленных на Украине, 104 из них рассказали о пытках. Их избивали и угрожали убийством.