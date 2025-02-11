На Кубани прогнозируют снегопад и мороз

В Краснодарском крае прогнозируют сильные снегопады и мороз. Об этом пишет «СочиСтрим» со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Осадки ожидаются на территории региона с 17 по 19 февраля. По словам синоптика, это выход балканского циклона, который идет с Черного моря во фронтальный раздел.

В Сочи ожидаются дожди. Александр Шувалов отметил, что в Анапе и Новороссийске также будет снег. После снегопадов в ночь на 20 февраля ожидается мороз, который может достичь отметки ниже -10 градусов. В некоторых районах Краснодарского края температура может опуститься до -15 градусов.

Алина Зорина