«Высшие цивилизации будут делать все, чтобы нас спасти»

«Я уснула. И вдруг увидела себя четко на корабле инопланетян: светящийся пол, сижу в кожаном кресле черно-коричневого цвета, передо мной еще три кресла. Слышу голоса. Они стали выходить со мной на контакт, голоса я узнала. Первая мысль: "Где я?". Состояние очень заторможенное. Нельзя было поднимать головы. Вижу мужские ботинки коричневого цвета. И тут спокойно он взял меня за руку. Инопланетянин. Симпатичный, светлые волосы, голубые глаза, высокого роста и в кожаных ботинках»

На фото: на праздничном концерте, организованном Домом моды Валентина Юдашкина, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото