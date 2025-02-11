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«Высшие цивилизации будут делать все, чтобы нас спасти»

Певице Кате Лель присвоено звание заслуженной артистки России

Прежде чем взорвать хит-парады со шлягерами «Мой мармеладный» и «Муси-Пуси», Екатерина Чуприна — таково настоящее имя певицы, выступала на бэк-вокале у Льва Лещенко и училась на заочном отделении Академии музыки имени Гнесиных. В 1998-м она начала сольную карьеру, выпустив альбом «Елисейские поля». По мнению самой Кати Лель, своим успехом она обязана не только природному таланту, но и своему взаимодействию с представителями внеземных цивилизаций. Собрали самые яркие рассказы певицы об этих контактах.

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«Я уснула. И вдруг увидела себя четко на корабле инопланетян: светящийся пол, сижу в кожаном кресле черно-коричневого цвета, передо мной еще три кресла. Слышу голоса. Они стали выходить со мной на контакт, голоса я узнала. Первая мысль: &quot;Где я?&quot;. Состояние очень заторможенное. Нельзя было поднимать головы. Вижу мужские ботинки коричневого цвета. И тут спокойно он взял меня за руку. Инопланетянин. Симпатичный, светлые волосы, голубые глаза, высокого роста и в кожаных ботинках» &lt;br>На фото: на праздничном концерте, организованном Домом моды Валентина Юдашкина, 2001 год

«Я уснула. И вдруг увидела себя четко на корабле инопланетян: светящийся пол, сижу в кожаном кресле черно-коричневого цвета, передо мной еще три кресла. Слышу голоса. Они стали выходить со мной на контакт, голоса я узнала. Первая мысль: "Где я?". Состояние очень заторможенное. Нельзя было поднимать головы. Вижу мужские ботинки коричневого цвета. И тут спокойно он взял меня за руку. Инопланетянин. Симпатичный, светлые волосы, голубые глаза, высокого роста и в кожаных ботинках»
На фото: на праздничном концерте, организованном Домом моды Валентина Юдашкина, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Когда я увидела текст (песни &quot;Джага-джага&quot;.— “Ъ”) и приехала в Прагу, где жил тогда Макс Фадеев, он спросил: &quot;Ты не знаешь, что это такое? Это значит &quot;Эй, как дела, все клево&quot;. Для меня это любовь и дружба, нежность и радость. &quot;Джага-джага&quot; — это самое прекрасное, что есть на Земле» &lt;br>На фото: на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в Государственном Кремлевском дворце, 2001 год

«Когда я увидела текст (песни "Джага-джага".— “Ъ”) и приехала в Прагу, где жил тогда Макс Фадеев, он спросил: "Ты не знаешь, что это такое? Это значит "Эй, как дела, все клево". Для меня это любовь и дружба, нежность и радость. "Джага-джага" — это самое прекрасное, что есть на Земле»
На фото: на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в Государственном Кремлевском дворце, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Идет прогруз через наше сознание высших цивилизаций — на русском языке, прошу заметить. Нас готовят к чему-то очень важному, мы даже не понимаем, друзья, что за этим стоит. Могу открыть маленький секрет: будущее за Россией» &lt;br>На фото: на церемонии вручения премии российской индустрии звукозаписи «Рекордъ-2006»

«Идет прогруз через наше сознание высших цивилизаций — на русском языке, прошу заметить. Нас готовят к чему-то очень важному, мы даже не понимаем, друзья, что за этим стоит. Могу открыть маленький секрет: будущее за Россией»
На фото: на церемонии вручения премии российской индустрии звукозаписи «Рекордъ-2006»

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

«Инопланетяне не дают мне заниматься сексом, чтобы я не растрачивала энергию перед концертом» &lt;br>На фото: после матча звезд Единой Лиги ВТБ по баскетболу на стадионе «ВТБ Арена»

«Инопланетяне не дают мне заниматься сексом, чтобы я не растрачивала энергию перед концертом»
На фото: после матча звезд Единой Лиги ВТБ по баскетболу на стадионе «ВТБ Арена»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

«Созидаем в студии с Артемом Лаар волшебную вселенскую мантру любви на галактическом языке, которую спустили свыше моей подруге Ирине Чикуновой, цивилизация Хамилия, для открытия сердец в новых частотах сознания и Гц» &lt;br>На фото: на церемонии вручения «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» в СК «ЦСКА Арена»

«Созидаем в студии с Артемом Лаар волшебную вселенскую мантру любви на галактическом языке, которую спустили свыше моей подруге Ирине Чикуновой, цивилизация Хамилия, для открытия сердец в новых частотах сознания и Гц»
На фото: на церемонии вручения «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» в СК «ЦСКА Арена»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

«Я думаю, высшие цивилизации будут делать все для того, чтобы нас сначала спасти, по возможности, в этом земном воплощении. Но если это будет уже верх загрязнения, я думаю, нас будут перемещать» &lt;br>На фото: на премьере спектакля «Фэшн Фрик Шоу» дизайнера Жан-Поля Готье

«Я думаю, высшие цивилизации будут делать все для того, чтобы нас сначала спасти, по возможности, в этом земном воплощении. Но если это будет уже верх загрязнения, я думаю, нас будут перемещать»
На фото: на премьере спектакля «Фэшн Фрик Шоу» дизайнера Жан-Поля Готье

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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«Я уснула. И вдруг увидела себя четко на корабле инопланетян: светящийся пол, сижу в кожаном кресле черно-коричневого цвета, передо мной еще три кресла. Слышу голоса. Они стали выходить со мной на контакт, голоса я узнала. Первая мысль: "Где я?". Состояние очень заторможенное. Нельзя было поднимать головы. Вижу мужские ботинки коричневого цвета. И тут спокойно он взял меня за руку. Инопланетянин. Симпатичный, светлые волосы, голубые глаза, высокого роста и в кожаных ботинках»
На фото: на праздничном концерте, организованном Домом моды Валентина Юдашкина, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Когда я увидела текст (песни "Джага-джага".— “Ъ”) и приехала в Прагу, где жил тогда Макс Фадеев, он спросил: "Ты не знаешь, что это такое? Это значит "Эй, как дела, все клево". Для меня это любовь и дружба, нежность и радость. "Джага-джага" — это самое прекрасное, что есть на Земле»
На фото: на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в Государственном Кремлевском дворце, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Идет прогруз через наше сознание высших цивилизаций — на русском языке, прошу заметить. Нас готовят к чему-то очень важному, мы даже не понимаем, друзья, что за этим стоит. Могу открыть маленький секрет: будущее за Россией»
На фото: на церемонии вручения премии российской индустрии звукозаписи «Рекордъ-2006»

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

«Инопланетяне не дают мне заниматься сексом, чтобы я не растрачивала энергию перед концертом»
На фото: после матча звезд Единой Лиги ВТБ по баскетболу на стадионе «ВТБ Арена»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

«Созидаем в студии с Артемом Лаар волшебную вселенскую мантру любви на галактическом языке, которую спустили свыше моей подруге Ирине Чикуновой, цивилизация Хамилия, для открытия сердец в новых частотах сознания и Гц»
На фото: на церемонии вручения «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» в СК «ЦСКА Арена»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

«Я думаю, высшие цивилизации будут делать все для того, чтобы нас сначала спасти, по возможности, в этом земном воплощении. Но если это будет уже верх загрязнения, я думаю, нас будут перемещать»
На фото: на премьере спектакля «Фэшн Фрик Шоу» дизайнера Жан-Поля Готье

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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