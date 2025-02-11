«Высшие цивилизации будут делать все, чтобы нас спасти»
Певице Кате Лель присвоено звание заслуженной артистки России
Прежде чем взорвать хит-парады со шлягерами «Мой мармеладный» и «Муси-Пуси», Екатерина Чуприна — таково настоящее имя певицы, выступала на бэк-вокале у Льва Лещенко и училась на заочном отделении Академии музыки имени Гнесиных. В 1998-м она начала сольную карьеру, выпустив альбом «Елисейские поля». По мнению самой Кати Лель, своим успехом она обязана не только природному таланту, но и своему взаимодействию с представителями внеземных цивилизаций. Собрали самые яркие рассказы певицы об этих контактах.
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