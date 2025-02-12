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Коммерсантъ FM
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В овечьей шкуре

История джинсовки с овчиной

Овчина как материал используется человеком на протяжении нескольких тысяч лет. Отследить ее историю очень сложно, ведь овцы в большинстве культур были основными животными в сельском хозяйстве. Поскольку историю всего материала охватить будет сложно, сосредоточимся на конкретной вещи — а именно джинсовке с овчиной.

Фото: www.levi.com

Фото: www.levi.com

История джинсовой куртки с овчиной неразрывно связана с одним брендом — Levi Strauss & Co (более известный как Levi`s). Сначала стоит сказать про джинсовки в целом. Первые куртки из денима в американской истории появились в районе 1880 года — когда немецкий производитель Леви Страусс начал делать прочные куртки из тогда еще нового материала (на тот момент он уже десять лет делал и продавал джинсы). Куртки эти, как и джинсы, были особенно популярны у рабочих и ковбоев, которые ценили материал за прочность и долговечность. Индустриальный бум охватил США, и спрос на рабочую одежду рос ежемесячно.

Вечеринка в честь 50-летия куртки дальнобойщика Levi's, Лос-Анджелес, США, 05 октября 2017 года

Вечеринка в честь 50-летия куртки дальнобойщика Levi's, Лос-Анджелес, США, 05 октября 2017 года

Фото: Rob Latour / WWD / Penske Media / Getty Images

Вечеринка в честь 50-летия куртки дальнобойщика Levi's, Лос-Анджелес, США, 05 октября 2017 года

Фото: Rob Latour / WWD / Penske Media / Getty Images

В 1940-х Levi`s представил утепленную версию джинсовой куртки — это была короткая модель с подкладкой из шерстяного материала, напоминавшего плед. Впервые джинсовки стали пригодными для носки в холодное время года или в прохладных регионах (например, в горах). Однако настоящая революция в мире курток из денима случилась в 1962 году, когда Levi Strauss & Co представила свою самую известную модель — Тип III. Это была короткая, зауженная книзу модель с боковыми и нагрудными карманами. Именно эта модель стала наиболее популярной и получила второе, более популярное имя — «куртка дальнобойщика» (trucker jacket). И именно в 1960-х на базе «тракеров» марка представила свое новое изобретение — джинсовку с овчиной. Джинсовые куртки с овчиной, как правило, бывают двух видов — с декоративным украшением на воротнике и с полноценной подкладкой из овечьей шерсти. Первые подойдут для прохладной осени и весны, чтобы защитить шею от ветра, вторые же можно смело носить зимой, потому что они отлично сохраняют тепло, а деним долго держит форму и очень медленно изнашивается.

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Американский актер и кинорежиссер Рон Ховард и актриса Нэнси Морган в комедии «Большое автоограбление», 1977 год

Американский актер и кинорежиссер Рон Ховард и актриса Нэнси Морган в комедии «Большое автоограбление», 1977 год

Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images

Актер Том Круз, 1980 год

Актер Том Круз, 1980 год

Фото: Vinnie Zuffante / Getty Images

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Американский актер и кинорежиссер Рон Ховард и актриса Нэнси Морган в комедии «Большое автоограбление», 1977 год

Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images

Актер Том Круз, 1980 год

Фото: Vinnie Zuffante / Getty Images

В 1976 году свое имя в историю курток с овчиной вписала еще одна компания — Collins & Aikman. Концерн, специализирующийся на производстве автомобильных систем и акустического оборудования, к моде имеет отношение крайне опосредованное. Однако именно Collins & Aikman создала синтетический материал, очень напоминающий овчину. Этот материал был гораздо дешевле в производстве, не требовал столько натурального сырья и при этом сохранял тепло. Тогда компания решила зарегистрировать свой товарный знак — и изобрела шерпу (sherpa). После этого многие бренды, которые уже производили куртки из денима, добавили в свои линейки джинсовки с шерпой.

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Фото: www.levi.com

Фото: www.levi.com

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Фото: www.levi.com

Фото: www.levi.com

Сегодня можно найти модели и с натуральной овчиной, и с шерпой, причем как на воротнике, так и с подкладкой по всей модели. Носить их лучше с хлопковыми или вельветовыми брюками либо же с джинсами другого оттенка. Двойной деним хоть и стал трендом, все же остается экспериментом.

Илья Петрук

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