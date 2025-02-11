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В Казани уничтожили 11,8 килограмм санкционного сыра

В ходе совместного рейда Россельхознадзора и татарстанской таможни на казанском продовольственном рынке было выявлено 11,8 кг запрещенных к ввозу сыров европейского производства. Изъятая продукция была уничтожена. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора Татарстана.

В рамках рейда специалистами были обнаружены импортные сыры из Германии, Нидерландов и Италии. Согласно указу президента России от 6 августа 2014 года №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», и постановлению правительства России от 7 августа 2014 года №778, существует запрет на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продуктов питания из определённых стран, включая государства ЕС. Кроме того, запрет связан со вспышкой ящура в Германии.

При проверке документации выяснилось, что на изъятые сыры отсутствуют обязательные ветеринарные сертификаты, подтверждающие их безопасность.

Артём Дергунов

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