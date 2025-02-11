В АТОР рассказали о самых бюджетных турах в Сочи и Анапу

Ассоциация туроператоров России (АТОР) представила наиболее доступные варианты летнего отдыха в Анапе и Сочи. По данным организации, стоимость 10-дневного тура для семьи из трех человек начинается от 25 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Наиболее бюджетные предложения доступны в Анапе. Размещение в гостиницах без категории с включенными завтраками обойдется в 20–25 тыс. руб. без учета дороги. Проживание в четырехзвездочном отеле будет стоить от 120 тыс. руб., в пятизвездочном — от 208 тыс. руб.

В Сочи стоимость туров варьируется в зависимости от категории отеля. Самый доступный вариант начинается от 80 тыс. руб. Размещение в трехзвездочном отеле обойдется от 100 тыс. руб., в четырехзвездочном — от 121 тыс. руб., в пятизвездочном — от 211 тыс. руб.

Стоимость поездки может увеличиться при включении в тур перелета и трансфера. В случае выбора маршрута с авиаперелетом до Сочи и последующим наземным переездом цены могут возрасти на 20–30 тыс. руб., однако наличие бюджетных авиабилетов пока позволяет снизить расходы, отмечают в АТОР.

Вячеслав Рыжков