В Сочи маршрут №22 вернется к прежней схеме движения

Со среды, 12 февраля, маршрут №22 «Остановка к/т Аэлита — улица Альпийская (остановка Кооперативные гаражи)» начнет курсировать по своей прежней схеме. Об этом сообщает департамент транспорта и общественного хозяйства администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Изменения в маршруте ранее ввели из-за регулярных срывов рейсов, вызванных неправильно припаркованным сторонним транспортом в переулке Дагомысском. Администрация курорта призывает автомобилистов соблюдать ПДД. Транспорт, припаркованный с нарушениями, будут эвакуировать.

Актуальное расписание и местоположение общественного транспорта можно отслеживать в реальном времени на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи.

Мария Удовик