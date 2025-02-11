В Самаре Центр инновационных медицинских технологий нарушил закон о рекламе

Самарское УФАС усмотрело признаки нарушения в рекламе компании «Центр инновационных медицинских технологий». Проверка проводилась по заявлению Самарского областного онкологического диспансера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном управлении антимонопольного ведомства, в поступившем заявлении речь шла о рекламе, размещённой на билборде, которая содержала фразу «Евроонко: помогаем, когда другие отказывают».

«Данная формулировка может вводить граждан в заблуждение, создавая иллюзию, что бесплатная медицинская помощь недоступна в государственных медицинских учреждениях»,— пояснили в УФАС.

Кроме того, как выяснилось из информации Росздравнадзора, у компании нет лицензии на осуществление медицинской деятельности в регионе. Также использование образов врачей в рекламной кампании является грубым нарушением.

В результате управление возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе.

Алексей Алексеев