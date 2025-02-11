Министром спорта Челябинской области назначен чемпион Европы по бадминтону

Чемпион России и Европы по бадминтону Владимир Иванов назначен министром спорта Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер провел с ним первую рабочую встречу, где были поставлены задачи развития массового спорта, поддержки одаренных детей и создания современной доступной инфраструктуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Владимир Иванов родился в Кусе, ему 37 лет. Он является двукратным чемпионом Европы, призером Европейских игр 2015 года и пятикратным победителем Кубка России. Также участвовал в Олимпийских играх 2012 и 2016 годов. Награжден медалями «Участник гуманитарного конвоя» и «За содействие СВО». Алексей Текслер уверен, что опыт бадминтониста, его знания системы изнутри и понимание потребностей спортсменов позволят значительно улучшить их результаты и инфраструктуру в регионе.

Виталина Ярховска