Турция снимет ограничения на экспорт товаров из Сирии

Директор по связям Главного управления сухопутных и морских портов Сирии Мазен Алуш сообщил, что Турция намерена снять ограничения на экспорт сирийских товаров. Ее территория также будет открыта для возобновления товарного транзита в зарубежные страны.

В интервью сирийскому каналу Sana господин Алуш поблагодарил министра торговли Турции Омера Болата за решение снять ограничения. Он также выразил надежду, что стороны сумеют укрепить экономическое сотрудничество и достигнут взаимного прогресса.

На прошлой неделе господин Болат заявил, что Турция начнет переговоры с Сирией о возобновлении соглашения о взаимной торговле. Договор действовал с 2007 года, но был прерван в 2011 году после начала войны в Сирии.

Господин Алуш также сообщил, что турецкое Министерство торговли и иорданское Минтранспорта согласовали отмену пошлин на товары, ввозимые из Сирии в Иорданию.

Турецкая сторона неоднократно призывала к снятию с Сирии международных санкций. «Отмена санкций в отношении Сирии чрезвычайно важна для нормализации ситуации в Сирии и обеспечения безопасности в стране»,— сообщал МИД Турции в декабре 2024 года.

Захват власти в Сирии боевиками ХТШ (признана в РФ террористической и запрещена) произошел 8 декабря 2024 года. Президент Сирии Башар Асад бежал из страны. В Сирии возобновило работу посольство Турции, а Евросоюз анонсировал дипломатические контакты с новым руководством страны.

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