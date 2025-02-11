Жителя Удмуртии осудили за мошенничество в отношении участника СВО

Увинский райсуд Удмуртии признал 48-летнего жителя села Вавожского района виновным в мошенничестве и краже, совершенных в отношении участника специальной военной операции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в июле 2024 года подсудимый обманом завладел денежными средствами своего знакомого, заявив о стоимости квартиры на 600 тыс. руб. выше реальной. Он также предложил потерпевшему передать 60 тыс. руб. риелтору за помощь в покупке квартиры.

Кроме того, с 20 июля по 1 августа того же года, используя телефон потерпевшего, он перевел с его банковского счета 1,05 млн руб. Также он похитил 200 тыс. руб. под предлогом получения водительского удостоверения для потерпевшего.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.