На ремонт помещений и маскировку кондиционеров на муниципальных зданиях бюджет направит 20 млн руб

В 2025 году из бюджета Перми предлагается направить 20,4 млн руб. на текущий ремонт административных задний и приобретение маскирующих ограждений для кондиционеров на фасадах зданий. Об этом «Ъ-Прикамье» стало известно из проекта поправок в бюджет города на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов, внесенных в думу. На покупку ограждений для кондиционеров зарезервировано порядка 7 млн руб. Профинансировать ремонт и покупку маскирующих ограждений для кондиционеров администрация Перми планирует по направлению содержания имущественного комплекса административных зданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УК ИВА Фото: УК ИВА

Отметим, что муниципальные здания и помещения курирует городское управление по эксплуатации административных зданий. Как указано на сайте администрации Перми, учреждение возглавляет Павел Ситкин. Организация была создана в 2012 году.