Портфель ответственного финансирования в Удмуртском отделении Сбербанка превысил 51 млрд рублей

Портфель ответственного финансирования в Удмуртском отделении Сбербанка достиг 51,4 млрд руб. в 2024 году, что превышает результат предыдущего года на 18%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ответственное финансирование включает в себя кредиты, выданные предприятиям и организациям, которые соответствуют высоким стандартам экологической, социальной ответственности и корпоративного управления.

Данное направление является важной частью стратегии «Сбера» по устойчивому развитию, направленной на поддержку регионов и бизнеса на их пути ESG-трансформации, в частности развития экологически чистых технологий, повышения уровня жизни населения и развития инфраструктуры региона.

«Рост объемов ответственного финансирования свидетельствует о том, что все больше компаний осознают важность ESG-принципов для долгосрочного успеха своего бизнеса. Мы рады поддерживать такие инициативы и помогать нашим клиентам достигать их целей, одновременно способствуя устойчивому развитию экономики региона.

Удмуртское отделение Сбербанка активно сотрудничает с предприятиями различных отраслей, предлагая широкий спектр финансовых продуктов и услуг, соответствующих принципам ответственного финансирования. Среди них – кредиты на реализацию проектов в области возобновляемой энергетики, энергоэффективных технологий, а также проекты, направленные на улучшение условий труда и охрану окружающей среды»,— сказал управляющий Удмуртским отделением Сбербанка Арсений Колобов.

Ожидается, что в дальнейшем объемы ответственного финансирования продолжат увеличиваться благодаря активному участию предприятий Удмуртии в реализации программ устойчивого развития и внедрению современных экологических стандартов.

ПАО Сбербанк