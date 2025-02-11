В Краснодарском крае построят новые объекты для переработки отходов

Власти Краснодарского края начали реализацию нацпроекта «Экологическое благополучие». Вице-губернатор Евгений Пергун отметил, что президент России поставил задачу сократить количество твердых коммунальных отходов (ТКО), поступающих на полигоны, до 50%, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам замглавы региона, существующие мощности по сортировке и размещению ТКО не справляются с поставленной задачей. Господин Пергун призвал своевременно предпринять необходимые шаги во избежание серьезных последствий для экологии.

Кроме того, на региональном совещании обсудили места для строительства новых объектов и способы привлечения инвестиций в отрасль. Администрация края планирует модернизировать действующую инфраструктуру и возвести дополнительные комплексы по переработке отходов.

Евгений Пергун подчеркнул важность взаимодействия государственных и частных структур для успешной реализации проекта. Вице-губернатор также отметил необходимость совместной работы региональных властей для обеспечения экобезопасности и создания комфортных условий проживания в регионе.

Нурий Бзасежев