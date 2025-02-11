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Власти прокомментировали жалобы балахнинцев на мусорный полигон

Минэкологии Нижегородской области 11 февраля прокомментировало жалобу жителей Балахнинского округа, которые опасаются расширения полигона твердых коммунальных отходов (ТКО). 9 февраля группа жителей записала видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Жители просят запретить смену класса опасности объекта со II на I, опасаясь, что из-за этого будут cвозить отходы вплоть до ядерных. Обратившиеся считают, что полигон надо закрыть, так как фильтрат со свалки, по их утверждению, попадает в местную реку и в конечном счете — в Волгу.

В министерстве рассказали, что границы полигона сформировали в 2014 году. Проектная документация прошла государственную экологическую экспертизу. Смена класса опасности со II на I нужна из-за решения главного санитарного врача РФ от 6 июня 2024 года об установлении санитарно-защитной зоны предприятия 1 км. Расширения площади полигона, заверяют в минэкологии, при этом не будет, как и повышения класса опасности отходов.

В ведомстве также опровергли информацию о том, что якобы на полигон завозят иные виды отходов, помимо тех, что были ранее.

Реконструкция мусоросортировочного комплекса предусмотрена территориальной схемой обращения с отходами. После этого мощность должна увеличиться с 40 тыс. до 100 тыс. тонн в год, что должно уменьшить объем отходов, отправляемых на захоронение.

Проект включает строительство коммуникаций и сетей для сбора и обеззараживания отходов. Часть стоков после очистки планируют использовать для увлажнения карт складирования, противопожарных резервуаров и производственных процессов.

Как писал «Ъ-Приволжье» в ноябре 2024 года, региональный оператор «Ситиматик-НН» через суды возобновил работу мусорных полигонов в Городецком и Балахнинском округах. Их деятельность суды приостановили в октябре после проверок Росприроднадзора, которые выявили нарушения, включая утечку фильтрата, из-за которой завели уголовное дело.

Галина Шамберина

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