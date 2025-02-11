Три четверти краснодарцев совершают спонтанные покупки

Большинство краснодарских мужчин (74%) совершают спонтанные покупки, выяснили аналитики «Авито». Чаще всего импульсивно что-то приобретают молодые люди до 24 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В среднем мужчины покупают товары, не относящиеся к продуктам питания, раз в четыре дня. Однако 41% делают это реже одного раза в неделю, а 29% — примерно раз в семь дней. Ежедневные покупки совершают 19% опрошенных. Чаще всего приобретаются одежда (28%) и товары для домашних животных (27%).

Среди других популярных категорий — автотовары (22%), инструменты и товары для ремонта (18%), витамины и спортивное питание (17%). Молодые респонденты 18–24 лет чаще интересуются инвентарем для гейминга (18%), канцелярией (18%) и аксессуарами (14%).

Половина мужчин делает покупки для себя, 49% — для семьи. В основном они заказывают товары онлайн (49%), офлайн-магазины посещают менее четверти респондентов. При этом мужчины, в отличие от женщин, реже занимаются дримскроллингом: 45% тратят на просмотр онлайн-витрин от одного до трех часов в месяц, еще 41% — менее часа.

Вячеслав Рыжков