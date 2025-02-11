В Самаре возбуждено уголовное дело после ДТП с маршруткой в центре города

В Самаре после ДТП с маршруткой возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в областном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сегодня, 11 февраля, в 14:20 (MSK+1) маршрутка № 397 на ул. Галактионовской врезалась в световую опору. В момент аварии в транспорте находились люди. По предварительным данным, пострадали пять пассажиров, им оказывается медицинская помощь.

Сабрина Самедова