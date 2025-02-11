Прокуратура Туапсе направила в суд дело об убийстве и покушении на убийство

Туапсинская межрайонная прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Донецкой области. Фигуранта дела обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 3 декабря 2024 года житель Донецкой области был в гостях у знакомых в селе Шепси Туапсинского района и под воздействием алкоголя в ходе конфликта нанес ножевые ранения 50-летнему мужчине и 45-летней женщине. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте, а участницу конфликта госпитализировали.

Уголовное дело передали в Туапсинский районный суд для дальнейшего разбирательства. В отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранту дела грозит от 8 до 20 лет лишения свободы с возможностью дополнительных санкций.

Мария Удовик