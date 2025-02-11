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115 тысяч рублей будут ежегодно выплачивать лучшим педагогам Удмуртии

115 тыс. руб. будут выплачивать ежегодно ко Дню учителя лучшим преподавателям, а также педагогам, внесшим значительный вклад в развитие наставничества в Удмуртии. Такой указ появился на сайте главы и правительства республики. Согласно постановлению, 10 премий будут выплачивать учителям, 10 — педагогам и 5 — лучшим наставникам.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Конкурс на получение денежного поощрения будет проводиться Министерством образования и науки Удмуртии. Участвовать могут педагоги со стажем наставнической деятельности не менее трех лет, работающие в государственных и муниципальных образовательных организациях региона.

В сравнении с подобными указами главы Удмуртии от 18 июля 2019 года № 83 и от 8 апреля 2020 года № 82 количество награждаемых учителей и педагогов уменьшилось с 25 до 10, однако размер денежного поощрения увеличился с 57,5 тыс. руб. до 115 тыс.

Преподаватели, получившие награду, смогут повторно участвовать в конкурсе не ранее чем через пять лет. Финансирование будет осуществляться за счет бюджета Удмуртской Республики.

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