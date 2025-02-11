В Великобритании рекордно выросли продажи подержанных электромобилей

Вчера британская Ассоциация автопроизводителей и трейдеров (SMMT) представила данные по продаже в стране подержанных автомобилей в 2024 году. Весь рынок таких машин по итогам прошлого года увеличился в Британии на 5,5%, общее число продаж в 2024 году составило 7,643 млн. Большинство проданных машин — с бензиновым ДВС (4,367 млн), на втором месте идут дизели (2,674 млн), на третьем — гибриды (306,1 тыс.), на четвертом — электромобили (188,4 тыс.). В этом сегменте показан наиболее существенный рост продаж — на 57,4% по сравнению с 2023 годом, что стало рекордом для Великобритании.

SMMT отмечает, что рост активности продавцов и покупателей подержанных машин в Британии вызван увеличением ассортимента и доступности автомобилей в стране. Наиболее популярными моделями на рынке продаж подержанных машин стали Ford Fiesta, Vauxhall Corsa и VW Golf. Также в топ-10 вошли Ford Focus, BMW 3-й серии, VW Polo, Vauxhall Astra, Mini, Nissan Qashqai и BMW первой серии.

Евгений Хвостик