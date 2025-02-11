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В Ярославле сделали проект благоустройства площади Труда

В Ярославле разработана проектная документация для благоустройства площади Труда, вскоре власти будут искать подрядчика. Об этом сообщил директор ДГХ Ярослав Овчаров на открытом совещании в мэрии.

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Напомним, что на площади Труда хотят поставить телевизионное панно, заказчиком работ является правительство региона. В то же время власти Ярославля благоустроят саму площадь. Там планируется заменить плитку, подготовить основания для экрана, установить малые архитектурные формы (лавки).

«Проектная документация уже разработана, с ней работает "Агентство по муниципальному заказу". В ближайшее время будем готовиться к проведению торгов по определению подрядчика»,— сообщил господин Овчаров.

Алла Чижова

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