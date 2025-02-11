Две астраханки попали под следствие за махинации с маткапиталом

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Астраханской области возбудил уголовное дело о мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) в отношении двух местных жительниц. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, подозреваемые вступили в сговор с работниками кредитной организации и обналичили материнские сертификаты под предлогом мнимого улучшения жилищных условий на сумму 890 тыс. руб. При этом им было известно, что выплаты по таким сертификатам разрешено направлять лишь на определенные нужды.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Павел Фролов