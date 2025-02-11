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Предприниматель из Стерлитамака пытался поставить в школьную столовую испорченное мясо

В Стерлитамаке индивидуальный предприниматель пытался поставить в школьную столовую мясо ненадлежащего качества, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии. В октябре 2024 года бизнесмен получил заказ на поставку говядины для одной из школ города и приобрел испорченный продукт по заниженной цене.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Предприниматель использовал ветеринарный документ от другой поставки, прошедшей экспертизу. Однако мясо не соответствовало стандартам качества, что выявили сотрудники школьной столовой. Продукт изъяли и направили на исследование, где обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

Следствие установило, что мужчина также приобрел сырое мясо в неустановленном месте и хранил его для дальнейшей реализации. В ходе обыска в гаражном боксе, оборудованном под холодильное помещение, нашли 189,6 кг замороженной говядины.

Индивидуальному предпринимателю предъявлены обвинения по части 1 статьи 238 УК РФ за хранение и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

Олег Вахитов

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