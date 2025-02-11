Прикамье отправило в Монголию семена пшеницы

Из Пермского края отгружены семена пшеницы для посева в Монголию. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, проконтролировавшее отправку груза.

Вес первой партии семян мягкой пшеницы для посева и дальнейшей промышленной переработки составил 68 тонн. На продукцию оформлен фитосанитарный сертификат, дающий право на вывоз за пределы РФ.

По данным ведомства, в прошлом году семена пшеницы из Пермского края в Монголию не отправлялись.