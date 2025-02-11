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Нарушитель общественного порядка в Сочи предстанет перед судом

Во вторник, 12 февраля, житель Подмосковья предстанет перед судом за нарушение общественного порядка в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба УВД Сочи

Фото: пресс-служба УВД Сочи

Вчера, 10 февраля, в Хостинском районе участковые задержали 34-летнего жителя Подмосковья, который в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок и приставал к прохожим у остановки «Светлана». Несмотря на отсутствие официальных сообщений о происшествии, полиция начала проверку после появления информации в интернете и установила личность нарушителя.

В отношении жителя Подмосковья составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу), что может повлечь за собой арест на срок до 15 суток. До судебного разбирательства, которое должно состояться завтра, 12 февраля, задержанного поместили в камеру для временного содержания.

Мария Удовик

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