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Шесть фабрик Кубани представят одежду на международных выставках в Москве

Кубанские производители одежды из Краснодара, Армавира, Ейского и Северского районов примут участие в двух международных выставках моды в Москве с 18 по 21 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля, в 2024 году объем производства одежды в регионе вырос на 12,5%, а отгрузки увеличились на треть по сравнению с 2023 годом. Общая сумма реализованной продукции кубанских швейных фабрик составила 4,6 млрд руб.

На выставке «CJF-ДЕТСКАЯ МОДА-2025. Весна» краснодарская фабрика «БОВЕБУМ» представит одежду для малышей. Школьную форму продемонстрируют предприятие «Александрия» из Краснодара и компания «Эдельвейс Плюс» из Армавира.

На выставке «CPM Весна 2025» краснодарская фабрика «Виво» покажет женскую одежду под маркой Vivostyle. Ейское предприятие «ДекоЛюкс» представит вязаный трикотаж ODALIA, а компания «Централ» из Северского района – одежду из натуральных тканей AGENDA.

Министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько подчеркнул, что в 2024 году краевые предприятия заключили контракты на сумму более 3,6 млрд руб. Соответствующие решения подписали более чем в 30 экспозициях на международных и всероссийских выставках.

Организаторами экспозиции выступают министерство промышленной политики и Фонд развития промышленности Краснодарского края.

Нурий Бзасежев

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