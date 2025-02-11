Мошенники начали рассылать «повестки из ФСБ»

Злоумышленники пытались заставить женщину передать им деньги, выслав «повестку» от имени Федеральной службы безопасности. Преступники использовали такой метод, чтобы убедить жертву в реальности происходящего, рассказала работающая в сфере кибербезопасности компания F.A.C.C.T.

Мошенники позвонили жительнице Московской области, сообщив ей о взломе записи на «Госуслугах». Затем они повторно позвонили ей под видом сотрудников Росфинмониторинга. Ее убедили, что деньги уже арестованы, так как их якобы пытались перевести в поддержку ВСУ. Затем преступники под видом «майора ФСБ» угрожали ей арестом за пособничество войскам Украины.

После этого женщине направили «повестку», где ей предписывалось приехать на Лубянку для дачи показаний, предварительно сняв со счета сбережения, чтобы «передать их сотруднику ЦБ».

По дороге женщина позвонила своей дочери, которая объяснила матери, что та стала жертвой мошенников. В конечном итоге попытка преступления была пресечена. F.A.C.C.T. также сообщила, что утром того же дня злоумышленники писали супругу женщины от имени его бывшего начальника. Однако мужчина быстро разоблачил преступников.

В компании предупредили, что телефонные мошенники адаптируют свои методы, учитывая политическую ситуацию в России и способы противодействия им банков. Они отходят от массовых звонков и чаще прибегают к целевым атакам, используя аудио- и видеодипфейки.

О борьбе с интернет-мошенниками читайте в материале «Ъ» «Фроду обрубают провода».