На доставку счет-фактур АО «Татэнергосбыт» потратит 71,5 млн рублей

АО «Татэнергосбыт» планирует потратить 71,5 млн руб. на доставку счет-фактур. В период с 1 марта 2025 по 28 февраля 2026 включительно должно быть доставлено более 10 млн платежных квитанций. Об этом рассказали в пресс-службе АО «Татэнергосбыт».

Как объяснили в «Татэнергосбыте», согласно договору электроснабжения, они обеспечивают электричеством более миллиона потребителей. Согласно закону, компания должна каждый месяц отправлять платежные документы всем абонентам.

«Для доставки платежных документов требуются значительные трудовые и технические ресурсы. Соответственно, для выполнения работы по доставке счетов Общество привлекает подрядные организации, которые обладают необходимой инфраструктурой», — говорится в сообщении организации.

«Татэнергосбытом» ведется работа по переводу потребителей на электронные квитанции. На сегодняшний день цифровыми версиями счет-фактур пользуются более 30% татарстанцев. 70% потребителей еще не согласились на получение электронных счетов. По этой причине компании необходимо доставлять платежные документы до их домов и квартир.

Абонентами организации, которым необходимо доставить квитанции, являются жители не только больших городов республики, но и сел, которых на территории Татарстана насчитывается более трех тысяч.

Артём Дергунов