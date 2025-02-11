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Саратовец пойдет под суд за мошенничество на 3 млн рублей

Энгельсский районный суд Саратовской области рассмотрит уголовное дело о мошенничестве на сумму 3 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении 58-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в феврале 2022 года фигурант заключил договор займа со знакомым. При этом он подделал подпись своей супруги, которая была поручителем. В общей сложности подозреваемый похитил у потерпевшего 3 млн руб.

Прокуратура Энгельса утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя и направила материалы в суд для рассмотрения по существу. На имущество фигуранта наложен арест.

Павел Фролов

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