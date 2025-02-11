В Пензе начали проверку после обнаружения тела человека в гараже

Следственный отдел по Октябрьскому району Пензы приступил к доследственной проверке по факту обнаружения тела 55-летнего мужчины в салоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Согласно предварительным сведениям, мертвого мужчину нашли в машине, которая находилась в гараже по ул. Ладожской в Пензе, в утренние часы 7 февраля. Гараж был закрыт изнутри, двигатель транспортного средства работал.

Выяснилось, что вечером 6 февраля мужчина пошел в гараж, чтобы отремонтировать автомобиль. Предварительно, он отравился угарным газом. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов