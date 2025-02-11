Неизвестные расстреляли местного жителя в Северной Осетии

На автотрассе «Транскам» в Северной Осетии местного жителя госпитализировали с множественными огнестрельными ранениями. Мужчина скончался в машине скорой помощи, по факту происшедшего возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по республике.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел 10 февраля в районе города Ардон. Следователи изъяли пули и гильзы с места преступления. В рамках расследования были назначены медицинские, баллистические и молекулярно-генетические экспертизы. Также проводится опрос свидетелей.

По данным Telegram-канала «Сапа 15», подозреваемые — два жителя Ардона и один житель города Кадгарон. Источник канала заявил, что убитый ранее был судим, в том числе за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Никита Черненко