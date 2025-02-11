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обновлено 13:48

В Кунгурском округе планируют построить туристический комплекс

В деревне Песчанка Кунгурского округа могут построить туристический комплекс. Об этом сообщается на странице «Песчанка Парк-Отель» в соцсети.

Фото: Песчанка Парк-Отель

Фото: Песчанка Парк-Отель

В планах отеля построить комплекс, включающий веревочный парк, веревочный мост, барнхаусы, детскую площадку, беседку, причал, пляж, костровище, танцпол, баню, ресепшен и парковку.

Как указано на странице отеля в соцсети, в настоящее время работает только один гостевой дом.

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