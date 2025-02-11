В Кунгурском округе планируют построить туристический комплекс

В деревне Песчанка Кунгурского округа могут построить туристический комплекс. Об этом сообщается на странице «Песчанка Парк-Отель» в соцсети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Песчанка Парк-Отель Фото: Песчанка Парк-Отель

В планах отеля построить комплекс, включающий веревочный парк, веревочный мост, барнхаусы, детскую площадку, беседку, причал, пляж, костровище, танцпол, баню, ресепшен и парковку.

Как указано на странице отеля в соцсети, в настоящее время работает только один гостевой дом.