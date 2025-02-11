Володин: журналистам не надо было вестись на коврижки USAID

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что журналисты, работающие на грантах Агентства США по международному развитию (USAID), не должны были «вестись на коврижки».

«Те, кто осваивал гранты USAID, вот они там все время находились, а сейчас должны написать заявление о неправильном поведении. Не надо было на эти коврижки вестись, думать надо о стране»,— сказал господин Володин журналистам (цитата по ТАСС).

USAID — федеральное агентство, работающее совместно с Госдепартаментом США. Среди его основных задач — поддержка социальных и гуманитарных проектов, а также «продвижение демократии и защиты прав человека по всему миру». В России агентство работало с 1992 года. В частности, являлось донором Московской Хельсинкской группы, общества «Мемориал» (включено в реестр иноагентов, ликвидировано по решению суда) и Института экономической политики имени Гайдара. В 2012-м власти РФ обвинили USAID во вмешательстве во внутренние дела и предоставлении политической поддержки оппозиционным группам, после чего агентство прекратило работу.

20 января, в день инаугурации, президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней — за это время должны провести ревизию их программ. Потраченные USAID $40 млрд в 2023 году он назвал «сумасшедшей тратой денег». 3 февраля господин Трамп назначил главу Госдепартамента Марко Рубио исполняющим обязанности администратора USAID.

Чем известно USAID — в материале «Ъ» «Агентство развития и раздора».

Полина Мотызлевская