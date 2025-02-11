Ключ от нового мира

IT-аналитик из Ростова Александр Макрищев о преимуществах жизни “в резиденции”

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено : ООО СИК «Девелопмент-Юг» Фото: предоставлено : ООО СИК «Девелопмент-Юг»

Строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг» в честь своего 30-летия запустила проект «Лица ЮГа». В рамках этой акции компания ищет героев, проживающих в домах от «Девелопмент-Юг». Истории их жизни и открытий будут появляться на страницах местных изданий. В Ростове-на-Дону первым таким героем стал Александр Макрищев.

Это история о том, как найти себя, понимать свои цели и желания, стремиться к идеалу и делать этот мир немножечко чище и лучше!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ООО СИК «Девелопмент-Юг» Фото: предоставлено ООО СИК «Девелопмент-Юг»

Александр Макрищев, 32 года. IT-аналитик, экоактивист и житель ЖК «Западная резиденция».

В 2009 году Александр переехал в Ростов-на-Дону, чтобы получить образование. Учился на системного аналитика, окончил бакалавриат, магистратуру и пошел в армию, где прослужил 5 лет.

Вернувшись в гражданскую жизнь, устроился на работу в IT-сферу. Через какое-то время встал вопрос о покупке собственного жилья, начал искать квартиру, опираясь на свои личные предпочтения. Александр вспоминает, в тот период как-то в его жизнь пришел интерес к урбанистике и экологическим инициативам.

— Приобретение квартиры ответственный шаг — расскажите как готовились к этому?

— К выбору будущего жилья подошел максимально основательно, изучал все о застройщиках, детально интересовался новыми проектами в Ростове-на-Дону. Анализировал жилье на предмет тех аспектов, что были важны для меня, и когда находил что-то, что не соответствовало моим ожиданиям, расстраивался.

Образование в области системного анализа Александр применил и в поиске квартиры. — Для себя я выделил следующие критерии, на наличие которых в жилом проекте обращал внимание: зеленый двор, разнообразие растений, тишина, малая этажность и схожесть с загородной жизнью, продуманность навигации, качество домов, детских и спортивных площадок.

В 2021 году друг позвал меня посмотреть квартиры в ЖК «Западная резиденция». Когда мы приехали туда, то увидел зеленую территорию, малоэтажную застройку, мы пообщались с представителем «Девелопмент-Юг» и я понял, что это тот самый проект, который искал. Впервые за долгое время мне понравился новый жилой комплекс. Потом через какой-то период времени подписался на телеграм-канал и стал следить за тем, как развивается проект. Вторым аспектом, который нужно было четко спланировать, стал финансовый вопрос. Начал целенаправленно откладывать средства и параллельно постоянно смотрел варианты.

Через два года в кругу друзей заявил, что готов к покупке квартиры и отправляюсь смотреть конкретные варианты. Со мной поехала подруга из компании. Через два дня мы вдвоем купили квартиры в одном подъезде, теперь живем на одном этаже.

На самом деле только по рассказу все выглядит так легко. Путь к покупке квартиры для Александра стал результатом долгих размышлений и активного поиска оптимальных решений. Перед тем как отправиться в офис продаж, он спрогнозировал примерный первоначальный взнос, оценил, какими программами может воспользоваться и на каких условиях: на тот момент это была либо просто ипотека, либо IT-ипотека. Чтобы оформить IT-ипотеку, нужно было собрать определенные документы. В покупке квартиры ему помогала его сестра, они продавали совместное жилье и часть вырученных средств как раз направили на первоначальный взнос.

«Сестра мне тогда сказала какую-то фразу, которая врезалась в память. Дословно не воспроизведу, но что-то вроде “куколка открывается один раз”. Это означало, что я на правильном пути, и второго шанса может не быть. Чтобы сделать первоначальный взнос, продал даже некоторые дорогостоящие вещи, например, электросамокат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено : ООО СИК «Девелопмент-Юг» Фото: предоставлено : ООО СИК «Девелопмент-Юг»

— Нужно ли отказывать себе в мелочах, чтобы накопить на что-то стоящее, например если привык каждый день брать кофе с собой?

— Да, безусловно. Но порой и умные мысли могут прийти тебе за этой чашечкой кофе. Каждый человек делает выбор, что он хочет получить — мимолетные эмоции либо что-то материальное, например. Но в любом случае к покупке квартиры нужно подходить основательно. Если нет накоплений или капитала, нужно рассмотреть, как их заработать и накопить. Все финансовые учителя рассказывают, что если у тебя закрыты базовые потребности, то ты можешь откладывать. Пусть для начала это будет небольшая сумма, но со временем она сложится во что-то большее.

Среда и окружение влияют на человека, после переезда Александр понял, что красивый, уютный и зеленый двор он хочет сделать еще лучше!

Начиная с июня 2023 года Александр стал внимательнее присматриваться, как устроено обслуживание и содержание жилого проекта. Интерес к урбанистике и экологическим инициативам подогрел в нем желание сделать что-то хорошее, чем могли бы пользоваться и другие жители, для своего двора и дома.

«Мой интерес к теме экологии и активная позиция привели к тому, что захотелось внедрить раздельный сбор мусора. В сентябре заявил об этом управляющей компании и сказал, что готов все организационные вопросы взять на себя. За повесткой по этой теме следил давно и увидел, что одна компания получила грант на внедрение такого раздельного сбора мусора в каком-то ЖК. Я с ними связался, и предложил интегрироваться в жилой комплекс “Западная резиденция”. Компания согласилась, и в марте этого года поставили два контейнера для раздельного сбора», — рассказал Александр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ООО СИК «Девелопмент-Юг» Фото: предоставлено ООО СИК «Девелопмент-Юг»

Теперь по инициативе Александра и при поддержке управляющей компании в жилом комплексе внедрен раздельный сбор мусора. Установка контейнеров стала настоящим событием, собрались все жители. Но на этом участие нашего героя в жизни дома не закончилось.

«Забавно, что когда выступил с предложением установить контейнер, часть людей, по классической модели, когда появляется что-то новое, “включают” отрицание. Писали: “Да зачем все это нужно?”, “Кто будет этим заниматься?” Были и те, кто говорил, что это только видимость. “Раздельный сбор — процесс сложный, нужно изучать упаковку каждого продукта, и чтобы снизить количество мусора, нужно пересматривать потребление”, — писали мне. На что я отвечал, согласен, но начать достаточно с малого. Через некоторое время люди, наоборот, стали положительно отзываться».

Александр говорит, что после того как удалось установить контейнер раздельного сбора и наладить эту работу, появилось еще больше стремления улучшать что-то в жилом комплексе. «Мне хочется... сделать очень удобным наш жилой комплекс. И постоянно его улучшать. Меня это увлекает и, как говорится, душа болит, если что-то не работает или сломано».

Например, Александр хочет реализовать экологическую инициативу по коллаборации с крупным сетевым магазином, вроде «Пятерочки», по сбору разных видов отходов. А еще мечтает организовать площадку для выгула собак, так как в районе достаточно многие жителей гуляют с питомцами, провести дополнительное озеленение и высадить новые деревья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ООО СИК «Девелопмент-Юг» Фото: предоставлено ООО СИК «Девелопмент-Юг»

— Как узнать, в чем твое призвание? И к чему стоит стремиться к жизни?

— Хороший вопрос. Ну, наверное, к тому, чтобы оставить положительный след после себя. Может, в истории какой-то, даже в истории маленького города. Есть, конечно, более идеалистическая картина мира — поделиться своим взглядом с другими людьми и сделать так, чтобы всем было комфортно. Ну и чтобы самому нравилось жить.

Ключ к себе каждый из нас может отыскать в совершенно неожиданных местах. Например, Александр бросил себе вызов и в 2016 году отправился в велопутешествие из Ростова-на-Дону до Севастополя. Трип принес ему новые открытия и возможность посмотреть на привычные вещи совершенно с новой стороны.

— Поразила открытость людей, которые готовы были помочь в любой ситуации. Были такие моменты, когда приходилось просить воды в частном секторе, так как ночевал в палатке. И люди с удовольствием интересовались тем, как проходит путешествие.

Мой велопробег совпал с байк-фестом под Севастополем, и всю дорогу велосипедистов приветствовали гудками, как будто признавали своими братьями по двухколесному транспорту. Многие удивлялись тому, что я на велосипеде ехал от порта Кавказ до Севастополя по Южному берегу Крыма.

Ну и, конечно, впечатлила природа, жаркая погода и красота моря. Было ощущение, что это другое Черное море, не то, что я привык видеть в Краснодарском крае.

История Александра о том, как найти город, среду, двор и дом, где хочется жить, но и дело, которое сделает этот мир чуть добрее, а отношение человека к природе внимательнее!

Это один из героев юбилейного проекта корпорации «Девелопмент-Юг», который поделился своей историей жизни. Впереди интервью с людьми, которые живут в домах «Девелопмент-Юг» в разных городах России. Следите за материалами проекта в соцсетях по хэштегам #ЛицаЮГа #РостовнаДону

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