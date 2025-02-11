Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие преимущества есть у формата гостевых домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fazenda Capuava Фото: Fazenda Capuava

Недавно у меня случился совершенно фантастический отельный опыт. Вернее, отелем это место не совсем можно назвать. Это фазенда, на которой принимают гостей в формате гостевого дома или, как принято называть это в Бразилии, пусады. Fazenda Capuava находится по пути из Рио-де-Жанейро в Сан-Паулу, чуть в отдалении от одной из соединяющих эти два крупных города дорог. Открылась она совсем недавно, всего год назад. До этого три года на ранчо строили новый дом. Занимался этим Франциско, который формально теперь новый владелец, а на самом деле приобрел фазенду он у своей тещи. Так что в семье это фантастическое имение с лошадьми, коровами и фермерским хозяйством уже много лет.

Я решила об этом рассказать, потому что мы нашли это место совершенно случайно. По дороге из Рио в Сан-Паулу нам просто надо было где-то переночевать. И не то Booking, не то Google выдали некую фазенду, а когда мы позвонили туда, нам ответил лично владелец. Несмотря на то, что время было позднее, он согласился подождать нас. Более того, сказал, что встретит нас в городе и честно стоял и ждал на площади у одной из знаменитых церквей города Бананал. А потом лично приготовил нам ужин, потому что подумал, что мы, наверное, с дороги проголодались.

Знаете, к чему я все это рассказываю? Не к тому, что я хочу рекламировать фазенду в далекой Бразилии. Хотя если кто-то доберется, то точно получит приятные впечатления. А потому, что я хотела напомнить о том, что все-таки маленький независимый семейный бизнес куда человечнее любой отельной сети, пусть даже та пытается играть в заботу о каждом клиенте. Не думаю, что в каком-то крупном отеле лично владелец в ночи будет готовить вам пасту.

Анна Минакова