Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

РНКБ представил памятную монету с вокзальными часами Симферополя и Сочи

Крымский банк РНКБ, входящий в группу ВТБ, анонсировал выпуск памятной серебряной монеты «Тайны времени», посвященной вокзалам-близнецам в Симферополе и Сочи. Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента банка Валентину Радзивил, тираж монеты составил 500 экземпляров.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По словам госпожи Радзивил, название «Тайны времени» отражает множество загадок и теорий, связанных с этими вокзалами. Считается, что архитектор Алексей Душкин, который создавал проекты вокзалов, показал с помощью башен-близнецов связь между Крымом и Россией.

Монету отчеканили на Санкт-Петербургском монетном дворе АО «Гознак». На аверсе изображены башенные часы Симферополя с надписью «Симферополь» и белым циферблатом с полной луной. На реверсе представлены сочинские часы с черным циферблатом и белым солнцем в центре.

В прошлом году РНКБ также добавил к своему ассортименту драгоценных монет новые экземпляры: «Крым - Россия 10 лет», «225 лет со дня рождения А.С. Пушкина» и «80 лет Крымской астрофизической обсерватории».

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...