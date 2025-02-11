РНКБ представил памятную монету с вокзальными часами Симферополя и Сочи

Крымский банк РНКБ, входящий в группу ВТБ, анонсировал выпуск памятной серебряной монеты «Тайны времени», посвященной вокзалам-близнецам в Симферополе и Сочи. Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента банка Валентину Радзивил, тираж монеты составил 500 экземпляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По словам госпожи Радзивил, название «Тайны времени» отражает множество загадок и теорий, связанных с этими вокзалами. Считается, что архитектор Алексей Душкин, который создавал проекты вокзалов, показал с помощью башен-близнецов связь между Крымом и Россией.

Монету отчеканили на Санкт-Петербургском монетном дворе АО «Гознак». На аверсе изображены башенные часы Симферополя с надписью «Симферополь» и белым циферблатом с полной луной. На реверсе представлены сочинские часы с черным циферблатом и белым солнцем в центре.

В прошлом году РНКБ также добавил к своему ассортименту драгоценных монет новые экземпляры: «Крым - Россия 10 лет», «225 лет со дня рождения А.С. Пушкина» и «80 лет Крымской астрофизической обсерватории».

Мария Удовик